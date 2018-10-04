Казанский «Эко-берег»: новые парки, мосты и острова

Сегодня в Казани стартовал VIII Международный архитектурный фестиваль «Эко-Берег 2018». Он должен привлечь внимание властей, общества, бизнеса прибрежным территориям, дать им стимул для превращения в публичные пространства. В программе фестиваля, который продлится до субботы, — конференция, на которой специалисты обсудят проблемы реновации прибрежных территорий Волги в Казани и увязку планов по благоустройству набережной с новым генпланом Казани.
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