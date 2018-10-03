Особый «домашний» режим для Евгении Даутовой: еще 2 месяца по 3 часа

Сегодня Приволжский райсуд Казани оставил под домашним арестом экс-главу банка «Спурт» Евгению Даутову до 7 декабря, разрешив ей при этом ежедневные трехчасовые прогулки.

Напомним, экс-председателя правления банка «Спурт» обвиняют по семи и подозревают еще по трем эпизодам злоупотреблений полномочиями, растраты, фальсификации отчетности и мошенничества. Вину она частично признает лишь в злоупотреблениях.