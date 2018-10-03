Особый «домашний» режим для Евгении Даутовой: еще 2 месяца по 3 часа

16:31, 03.10.2018 16 4
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня Приволжский райсуд Казани оставил под домашним арестом экс-главу банка «Спурт» Евгению Даутову до 7 декабря, разрешив ей при этом ежедневные трехчасовые прогулки.

Напомним, экс-председателя правления банка «Спурт» обвиняют по семи и подозревают еще по трем эпизодам злоупотреблений полномочиями, растраты, фальсификации отчетности и мошенничества. Вину она частично признает лишь в злоупотреблениях.

комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 16:54
    Уж Даутову бы постыдились судить. Все, что могла сделала для сохранения и развития оборонно-значимого предприятия! Никто не помог им и Ростех в том числе.
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  • Анонимно 17:21
    однако против домашнего ареста не возражает, значит, в чем-то вину признает
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  • Анонимно 17:21
    Как то слишком легко - домашний то арест
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    Анонимно 18:12
    А что, расстрел применить?
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