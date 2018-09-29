Сваи вместо дома: обманутые дольщики вышли к кабмину

Сегодня утром к кабинету министров РТ вышли дольщики пятого дома ЖК «Молодежный». Проблемный объект «ФОНа» должны были сдать в 2016 году, но стройка остановилась в 2015-м на уровне свай. Группа собравшихся отправилась в Дом правительства, где их записали на прием к премьер-министру РТ Алексею Песошину.