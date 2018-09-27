Молодые физики в историческом зале: в Музее КФУ вручили премию Завойского

Сегодня в Музее истории КФУ состоялось вручение Казанской премии им.Е.К.Завойского среди молодых ученых в области физики. В этом году в финал конкурса вышли 7 представителей 5 вузов. Обладателем 1-й премии стал Вячеслав Кузьмин (КФУ), 2-й премии — Антон Семенников (КГЭУ) и 3-й — Кирилл Холин (ИОФХ).

Учрежденная в сентябре 1997 года к 90-летнему юбилею Евгения Константиновича Завойского премия ежегодно присуждается за значительные достижения в экспериментальной, теоретической и прикладной физике. За 20 лет существования конкурса премию получили более 60 молодых ученых, имена многих ее обладателей сегодня известны в научном мире и успешно продолжают традиции Казанской физической школы за ее пределами.