Kazan Design Week'18: нестандартные наряды, «годовые» кольца и полосатые слоны

На территории стадиона «Казань Арена» стартовала Неделя дизайна. На площадке соберутся архитекторы и дизайнеры, строители и предприниматели. В программе: обсуждение перспектив развития региона, лекции, семинары и мастер-классы, демонстрация идей и концепций, показы новых коллекций, а также выставка студенческих работ профильных вузов.
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