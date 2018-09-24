На «Казаньоргсинтезе» определили лучшую добровольную пожарную дружину

На ПАО «Казаньоргсинтез» состоялись соревнования добровольных пожарных формирований. Площадкой для них стал учебный полигон пожарной части № 31 отряда государственной противопожарной службы № 5 МЧС Республики Татарстан, располагающегося на территории предприятия. Всего в соревнованиях приняло участие 59 команд: расчеты цехов и служб заводов по производству и переработке полиэтилена низкого давления, полиэтилена высокого давления этилена, поликарбонатов, бисфенола-А, органических продуктов и технических газов, по подготовке и проведению капитальных ремонтов, а также иных подразделений и служб предприятия.

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