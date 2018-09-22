Царская премьера: последние репетиции «Сююмбике» в Театре оперы и балета

26 и 27 сентября в Татарском академическом театре оперы и балета им. Джалиля откроется новый сезон. Традиционно это будет премьера, на этот раз публике предложат историю трагической жизни казанской царицы Сююмбике. Оперу «Сююмбике» создал успешный тандем — либретто написал народный поэт, лауреат Госпремии РФ Ренат Харис, музыку — лауреат Госпремии РТ им. Г. Тукая Резеда Ахиярова. Подробности того, как проходят предпремьерные репетиции, — в материале «Реального времени».