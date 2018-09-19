Торговля леопардами и кадровые проблемы заказников: природоохранные прокуроры совещаются

Казанская межрайонная природоохранная прокуратура в этом году внесла особый вклад в сохранение редкого вида животных — дальневосточного леопарда, заблокировав сайт, при помощи которого на территории Татарстана велась торговля леопардами. Об этом стало известно сегодня в ходе межведомственного совещания по исполнению законодательства об особо охраняемых территориях, сохранении и использовании объектов животного мира, которое прошло в прокуратуре Татарстана с участием волжского межрегионального природоохранного прокурора Вениамина Селифанова, прокурора РТ Илдуса Нафикова и главы МВД РТ Артема Хохорина. На совещании присутствовал фотокорреспондент "Реального времени".
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