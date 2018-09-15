Бакча бүләкләре: пестречинские дары, малина-гигант и помидоры с любовью

15:00, 15.09.2018 35
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Агропромышленном парке «Казань» развернулась сельскохозяйственная ярмарка и выставка «День садовода – 2018». В выставке приняли участие производители Верхнеуслонского, Нижнекамского, Пестречинского, Тукаевского, Высокогорского, Зеленодольского, Лаишевского, Альметьевского районов, а также Казани и Набережных Челнов. Гостями ярмарки стали президент РТ Рустам Минниханов и министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов.

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