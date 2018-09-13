Перейти через «Енисей». Как казанские футболисты готовятся к матчу 7-го тура чемпионата России

Сегодня казанский «Рубин» в преддверии матча с «Енисеем» (он пройдет в Казани 15 сентября), провел на своей базе традиционную открытую тренировку для СМИ. Предлагаем вниманию читателей «Реального времени» фоторепортаж с тренировочного занятия казанского клуба.
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