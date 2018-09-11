Модерн, авангард и другие направления. Как казанцев учили любить современную архитектуру

21:21, 11.09.2018 21
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в парке «Черное озеро» прошла лекция «Как полюбить современную архитектуру. Гид по архитектурным течениям XX века» автора проекта «Москва глазами инженера» Айрата Багаутдинова. На лекции казанцы узнали, какие новации кроются в архитектуре модерна, откуда взялся архитектурный авангард и почему его нельзя называть конструктивизмом, и что на самом деле скрывается за понятием советский модернизм.

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