Итоги Казанского кинофестиваля: гран-при картины из Казахстана и «За гуманизм в киноискусстве» «Муллы»

В Казани стали известны победители XIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Церемония закрытия фестиваля прошла вчера в концерт-холле «Эрмитаж». Главный приз международное жюри присудило картине казахского режиссера Адильхана Ержанова «Ласковое безразличие мира». Награду «Лучший режиссер полнометражного игрового фильма» разделили Саттар Шамани Голь c картиной «Гольнеза» (Иран) и режиссеры ленты «Мулла» Рамиль Фазлиев и Амир Галиаскаров. «Мулла» также отмечен призом Президента Республики Татарстан «За гуманизм в киноискусстве».
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