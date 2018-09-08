Закрытие сезона и почетные грамоты: «Том Сойер фест-2018» завершил работу

17:31, 08.09.2018 36
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

В Казани подвели итоги фестиваля «Том Сойер фест», который в этом году завершился праздником во дворе одного из восстановленных домов – на улице Достоевского, 12. В этом году волонтеры отреставрировали пять домов по улицам Волкова, 14, Достоевского, 12, Калинина, 4, Габдуллы Тукая, 33 и Сары Садыковой, 14.

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