Закрытие сезона и почетные грамоты: «Том Сойер фест-2018» завершил работу

В Казани подвели итоги фестиваля «Том Сойер фест», который в этом году завершился праздником во дворе одного из восстановленных домов – на улице Достоевского, 12. В этом году волонтеры отреставрировали пять домов по улицам Волкова, 14, Достоевского, 12, Калинина, 4, Габдуллы Тукая, 33 и Сары Садыковой, 14.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым