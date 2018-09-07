«От души – для души, от сердца — к сердцу»: в Кремле представили новую книгу Минтимера Шаймиева

Сегодня в казанском Кремле состоялась презентация книги «От души – для души. Избранные выступления и интервью Первого Президента Республики Татарстан, Специального Посланника ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимера Шаймиева».

Издание книги приурочено к Казанскому форуму по межкультурному диалогу, проходящему в эти дни под эгидой Минтимера Шаймиева. На презентацию были приглашены участники форума: представители, эксперты, спецпосланники и послы доброй воли ЮНЕСКО, международные эксперты и члены научных сообществ по вопросам межкультурного диалога, деятели науки и культуры РФ и РТ.

В новой книге на русском, татарском и английском языках представлены выступления, статьи и интервью первого президента Республики Татарстан, посвященные укреплению межконфессионального, межнационального мира и согласия, налаживанию последовательного и конструктивного диалога между народами, сохранению историко-культурного наследия и продвижению ценностей и идеалов ЮНЕСКО.

Презентацию вела Элеонора Митрофанова - руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).