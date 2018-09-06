Казанский межкультурный диалог: «булгарское» продолжение

Казанский форум по межкультурному диалогу продолжился сегодня в Болгаре. В зале только что построенного гостиничного комплекса состоялся круглый стол «Роль ООН и ЮНЕСКО в сохранении культурного разнообразия человечества как императива гуманитарной безопасности и устойчивого развития». На нем побывали корреспонденты «Реального времени».

