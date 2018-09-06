«Данафлекс» в «Алабуге»: стерильные цеха, суперсовременная пленка и настоящий немецкий дуб

ГК «Данафлекс», до сих пор имевшая два производства в Казани по изготовлению гибкой полимерной упаковки и высокобарьерных полимерных, открыла сегодня с участием президента РТ Рустама Минниханова и директора Фонда развития промышленности (ФРП) Романа Петруцы третий завод. На этот раз – на территории ОЭЗ «Алабуга». На открытии побывал корреспондент «Реального времени».