«Данафлекс» в «Алабуге»: стерильные цеха, суперсовременная пленка и настоящий немецкий дуб

22:08, 06.09.2018 32
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  • Сергей Афанасев
  • Сергей Афанасев
  • Сергей Афанасев
  • Сергей Афанасев
  • Сергей Афанасев
  • Сергей Афанасев
  • Сергей Афанасев
  • Сергей Афанасев
  • Сергей Афанасев
  • Сергей Афанасев
  • Сергей Афанасев
  • Сергей Афанасев
  • Сергей Афанасев
  • Сергей Афанасев
  • Сергей Афанасев
  • Сергей Афанасев
  • Сергей Афанасев
  • Сергей Афанасев
  • Сергей Афанасев
  • Сергей Афанасев
  • Сергей Афанасев
  • Сергей Афанасев
  • Сергей Афанасев
  • Сергей Афанасев
  • Сергей Афанасев
  • Сергей Афанасев
  • Сергей Афанасев
  • Сергей Афанасев
  • Сергей Афанасев
  • Сергей Афанасев
  • Сергей Афанасев
  • Сергей Афанасев

ГК «Данафлекс», до сих пор имевшая два производства в Казани по изготовлению гибкой полимерной упаковки и высокобарьерных полимерных, открыла сегодня с участием президента РТ Рустама Минниханова и директора Фонда развития промышленности (ФРП) Романа Петруцы третий завод. На этот раз – на территории ОЭЗ «Алабуга». На открытии побывал корреспондент «Реального времени».

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