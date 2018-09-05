«Надеюсь, что после этой картины люди пойдут в мечети». Марат Башаров о кинофильме «Мулла»

18:38, 05.09.2018 21
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня после просмотра фильма «Мулла» на площадке XIV Казанского международного фестиваля мусульманского кино актер Марат Башаров, исполнивший одну из ролей в картине Рамиля Фазлиева и Амира Галиаскарова, поделился впечатлениями от просмотра фильма. На творческой встрече с актером побывал фотокорреспондент "Реального времени".

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