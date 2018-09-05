ТАИФ-НК презентовал экспозицию на выставке «Нефть. Газ. Нефтехимия»

Нефтеперерабатывающая компания «ТАИФ-НК» принимает участие в 25-й специализированной выставке «Нефть. Газ. Нефтехимия», которая проходит в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума. В павильоне Казанской ярмарки у предприятия работает стенд, на котором представлена основная продукция компании – это автобензины и дизельное топливо класса Евро-5, керосин, топливо для реактивных двигателей, мазут, вакуумный газойль, битум дорожный, сера техническая гранулированная. Стенд предприятия посетили президент Татарстана Рустам Минниханов, руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алешин, члены правительства Республики Татарстан, руководители предприятий и организаций нефтегазохимической отрасли. Презентацию экспозиции ОАО «ТАИФ-НК» провел генеральный директор Рушан Шамгунов, который рассказал о достижениях предприятия.
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