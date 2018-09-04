«День дарения» в Госархиве РТ: история республики в личных документах Фикрята Табеева

Сегодня Государственный архив Татарстана получил в дар более 800 документов из личного фонда первого секретаря Татарского обкома КПСС в 1960 – 1979 годах Фикрята Табеева. Дарителем выступил сын Фикрята Табеева Искандер. В переданном архиве - фотографии с руководителями правительства СССР, коллективами предприятий республики и семьей, авторские книги секретаря обкома, тексты выступлений, почетные грамоты и публикации мировой прессы.
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