«День дарения» в Госархиве РТ: история республики в личных документах Фикрята Табеева

23:57, 04.09.2018 13
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня Государственный архив Татарстана получил в дар более 800 документов из личного фонда первого секретаря Татарского обкома КПСС в 1960 – 1979 годах Фикрята Табеева. Дарителем выступил сын Фикрята Табеева Искандер. В переданном архиве - фотографии с руководителями правительства СССР, коллективами предприятий республики и семьей, авторские книги секретаря обкома, тексты выступлений, почетные грамоты и публикации мировой прессы.

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