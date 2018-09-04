75 лет татарстанской нефтедобыче: в Казани открылся нефтегазовый форум-2018

Татарстанский нефтегазовый форум-2018 открылся сегодня в ВЦ «Казанская ярмарка»). На участие в форуме, который будет проходить 4-6 сентября, подали заявки более 160 предприятий из Германии, Австрии, Нидерландов, Республики Беларусь, Азербайджана, Казахстана и регионов России. На площадке ВЦ «Казанская Ярмарка» также проходит 25-я международная специализированная выставка «Нефть. Газ. Нефтехимия».
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