75 лет татарстанской нефтедобыче: в Казани открылся нефтегазовый форум-2018

13:45, 04.09.2018 37
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Татарстанский нефтегазовый форум-2018 открылся сегодня в ВЦ «Казанская ярмарка»). На участие в форуме, который будет проходить 4-6 сентября, подали заявки более 160 предприятий из Германии, Австрии, Нидерландов, Республики Беларусь, Азербайджана, Казахстана и регионов России. На площадке ВЦ «Казанская Ярмарка» также проходит 25-я международная специализированная выставка «Нефть. Газ. Нефтехимия».

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