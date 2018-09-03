От детского рисунка к конкурсной работе: как в галерее Васильева отмечали день рождения художника

Сегодня в Галерее Константина Васильева лучших учителей детских художественных школ наградили ежегодной премией, учрежденной мэром Казани Ильсуром Метшиным. Кроме того, гостей мероприятия ожидала выставка победителей конкурса «Учитель - ученик», а также подведение итогов Первой всероссийской выставки-конкурса по художественно-изобразительному искусству им.К.Васильева. Совместный проект галереи и кафедры дизайна Инновационного университета им.Тимирясова собрал более 200 работ из городов Татарстана, России и ближнего зарубежья. В галерее побывал фотокорреспондент "Реального времени".
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