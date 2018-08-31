ТАИФ-НК принял участие в праздничном шествии в честь Дня города

По традиции, празднование Дня города в Нижнекамске началось с шествия демонстрантов по проспекту Мира. В нем строем прошли предприятия и организации города. В праздничной колонне в числе первых был коллектив ОАО «ТАИФ-НК». На праздничную демонстрацию вышли работники нефтеперерабатывающего завода, завода бензинов, комплекса глубокой переработки тяжелых остатков. 250 человек прошли в форменной одежде, с флагами и шарами. С работниками был и генеральный директор предприятия Рушан Шамгунов. Он наблюдал за торжественным шествием с трибуны вместе с заместителем министра промышленности и торговли Республики Татарстан Германом Лернером, генеральным директором «Нижнекамскнефтехима» Азатом Бикмурзиным, мэром Нижнекамска Айдаром Метшиным и ветеранами города.