ТАИФ-НК принял участие в праздничном шествии в честь Дня города

13:16, 31.08.2018 Сюжет: ОАО «ТАИФ-НК» 14
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  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов

По традиции, празднование Дня города в Нижнекамске началось с шествия демонстрантов по проспекту Мира. В нем строем прошли предприятия и организации города. В праздничной колонне в числе первых был коллектив ОАО «ТАИФ-НК». На праздничную демонстрацию вышли работники нефтеперерабатывающего завода, завода бензинов, комплекса глубокой переработки тяжелых остатков. 250 человек прошли в форменной одежде, с флагами и шарами. С работниками был и генеральный директор предприятия Рушан Шамгунов. Он наблюдал за торжественным шествием с трибуны вместе с заместителем министра промышленности и торговли Республики Татарстан Германом Лернером, генеральным директором «Нижнекамскнефтехима» Азатом Бикмурзиным, мэром Нижнекамска Айдаром Метшиным и ветеранами города.

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