По «Правде»: как татарстанские коммунисты протестуют против повышения пенсионного возраста

15:00, 28.08.2018 25
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня татарстанские коммунисты собрали журналистов на пресс-конференцию. Центральной темой обсуждения стало создание Татарстанской региональной инициативной подгруппы в поддержку референдума против повышения пенсионного возраста.

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