Юбилейная «Крутушка»: мастер-классы, хороводы и этническая музыка

10:26, 27.08.2018 45 6
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Десятый международный этнический фестиваль «Крутушка» проходит с 23 по 26 августа на территории оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик». Событие стало настоящим праздником для ценителей этнической музыки и живого фольклорного наследия. В честь юбилея мероприятия в Татарстан приехали артисты из Беларуси, Венгрии, Турции, Австралии, Германии и Индии.

комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 27 авг
    Дааа... Уныние какое.. И народу нет почти
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    Анонимно 27 авг
    это же музыка для души. а не ваше тыц тыц
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  • Анонимно 27 авг
    Все логично, проводить надо или в самом городе, или рекламу давать соответствующую. Получился междусобойчик для своих. Впрочем, может так и задумано-имитация культурной программы.
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  • Анонимно 27 авг
    Как же мне нравилась Крутушка несколько лет назад. А сейчас... то ли приелось, то ли еще чего. Соглашусь с предыдущим комментатором: надо бы поближе к городу переносить фестиваль, глядишь, и интереса к нему было бы больше.
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  • Анонимно 27 авг
    Очень плохо.Заработали сами организаторы, за место плати, за торговую палатку плати аж 8000 рублей , за бумажные браслеты плати 500 рулей. Нигде такого нет, какое же это гостеприимство даже разговаривать не желают , люди приехали из далека свое мастерство показать , а вы драли с них три шкуры. Просто позор!!!
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  • Анонимно 27 авг
    А нам понравилось. Приезжаем всей семьёй с детьми на Крутушку уже несколько лет подряд. И народу было на фестивале достаточно много. Просто днём очень много разных площадок - ярмарка, танцы, мастер-классы, выставки, лекции , спектакли. Поэтому народ не стоит около сцены, а постоянно перемещается. Вечером же все собираются у сцены, и вот тут уж становится даже тесновато))). А то, что вход платный.... Любим мы все на халяву... А ведь подумайте, даже за свет, и за уборку территории, и за туалеты - организаторы должны заплатить. И самим организаторам надо тоже что-то заработать. На голом энтузиазме культуру в массы нести сложно. Поэтому считаю, что 500 рублей за 2 дня шикарного фестиваля (а всего их было 4 дня - 2 из них можно было бесплатно посещать) - это не дорого, а даже дёшево. Фестиваль организован на очень хорошем уровне!!! Спасибо организаторам за атмосферу, за то, что собрали таких интересных мастеров, музыкантов, талантливых людей.
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