Юбилейная «Крутушка»: мастер-классы, хороводы и этническая музыка

Десятый международный этнический фестиваль «Крутушка» проходит с 23 по 26 августа на территории оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик». Событие стало настоящим праздником для ценителей этнической музыки и живого фольклорного наследия. В честь юбилея мероприятия в Татарстан приехали артисты из Беларуси, Венгрии, Турции, Австралии, Германии и Индии.
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