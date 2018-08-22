В Камских Полянах состоялись соревнования по картингу на Кубок «ТАИФ-НК»

На картодроме поселка Камские Поляны прошли VIII республиканские соревнования по картингу на Кубок «ТАИФ-НК». На них приехали 70 пилотов со всего Татарстана, из Чебоксар и Тольятти. Они состязались в классах «Пилот», «Стриж» и «125-Стандарт». Кроме этого, для детей от 6 до 10 лет провели этап Кубка Республики Татарстан в классах «Мини-багги» и «Микро-багги».
По традиции, ОАО «ТАИФ-НК» стал спонсором соревнований и выделил средства на проведение мероприятия и формирование призового фонда.
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