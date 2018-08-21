В гостях у Аллаха: паломничество в Мекку в фоторепортаже хаджия из Татарстана

В этом году хадж — паломничество в Мекку — совершают 1800 татарстанцев, в их числе Айрат Касимов, основатель ресурса для мусульман HalalGuide. Он подготовил для «Реального времени» фотоотчет о своей поездке. Другие фото Айрата Касимова из Мекки можно посмотреть здесь.
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