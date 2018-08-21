В гостях у Аллаха: паломничество в Мекку в фоторепортаже хаджия из Татарстана

06:00, 21.08.2018 20 3
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  • Айрат Касимов
  • Айрат Касимов
  • Айрат Касимов
  • Айрат Касимов
  • Айрат Касимов
  • Айрат Касимов
  • Айрат Касимов
  • Айрат Касимов
  • Айрат Касимов
  • Айрат Касимов
  • Айрат Касимов
  • Айрат Касимов
  • Айрат Касимов
  • Айрат Касимов
  • Айрат Касимов
  • Айрат Касимов
  • Айрат Касимов
  • Айрат Касимов
  • Айрат Касимов
  • Айрат Касимов

В этом году хадж — паломничество в Мекку — совершают 1800 татарстанцев, в их числе Айрат Касимов, основатель ресурса для мусульман HalalGuide. Он подготовил для «Реального времени» фотоотчет о своей поездке. Другие фото Айрата Касимова из Мекки можно посмотреть здесь.

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 21 авг
    Жаль, что нет подписей к фотографиям.
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  • Анонимно 21 авг
    С Праздником, братья-мусульмане.
    Здоровья, мира, благополучия.
    Православный христианин.
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  • Анонимно 21 авг
    Интересное мероприятие.
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