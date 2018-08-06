Банк «Аверс» отметил 28-летие со дня основания спортивным праздником

11:20, 06.08.2018 Сюжет: ООО Банк «Аверс» 17
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Банк «Аверс» отметил свой 28-й день рождения праздником в формате спортивно-исторического квеста. В ходе прохождения станций сотрудники Банка переосмыслили легенды татарского народа через призму нравственных ценностей, преодолели спортивные испытания в силе и выносливости.

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