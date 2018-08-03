На ТАИФ-НК прошли соревнования среди команд добровольной пожарной охраны

16:15, 03.08.2018 Сюжет: ОАО «ТАИФ-НК» 15
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  • Ильназ Баймухаметов
  • Ильназ Баймухаметов
  • Ильназ Баймухаметов
  • Ильназ Баймухаметов
  • Ильназ Баймухаметов
  • Ильназ Баймухаметов
  • Ильназ Баймухаметов
  • Ильназ Баймухаметов
  • Ильназ Баймухаметов
  • Ильназ Баймухаметов
  • Ильназ Баймухаметов
  • Ильназ Баймухаметов
  • Ильназ Баймухаметов
  • Ильназ Баймухаметов
  • Ильназ Баймухаметов

На ТАИФ-НК прошли ежегодные соревнования среди добровольных пожарных дружин. На старт вышли 30 команд от различных подразделений ОАО «ТАИФ-НК». В первую очередь, участникам было необходимо продемонстрировать знание теоретической части и пройти тестирование на знание основ пожарного дела.

Уровень физической подготовки судьи оценили во время практической части соревнований. За максимально короткое время командам было необходимо пробежать стометровку в противогазе, выполнить «боевое развертывание», преодолеть полосу препятствий и потушить очаг возгорания огнетушителем.

По итогам соревнований победу одержала команда цеха №8 Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков, второе место занял цех №12 КГПТО, третье место досталось цеху №11 нефтеперерабатывающего завода.

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