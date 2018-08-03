На ТАИФ-НК прошли соревнования среди команд добровольной пожарной охраны

На ТАИФ-НК прошли ежегодные соревнования среди добровольных пожарных дружин. На старт вышли 30 команд от различных подразделений ОАО «ТАИФ-НК». В первую очередь, участникам было необходимо продемонстрировать знание теоретической части и пройти тестирование на знание основ пожарного дела.
Уровень физической подготовки судьи оценили во время практической части соревнований. За максимально короткое время командам было необходимо пробежать стометровку в противогазе, выполнить «боевое развертывание», преодолеть полосу препятствий и потушить очаг возгорания огнетушителем.
По итогам соревнований победу одержала команда цеха №8 Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков, второе место занял цех №12 КГПТО, третье место досталось цеху №11 нефтеперерабатывающего завода.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым