«Никто, кроме нас»: десантники отмечают День ВДВ

Празднование Дня Воздушно-десантных войск России началось сегодня в парке имени Горького в Казани. Также в программе праздника: марш на улице Баумана, шествие и возложение цветов к могиле афганца-десантника на Арском кладбище и возложение цветов к Вечному огню в парке Победы. После марша по Баумана десантники возложат цветы на аллее Славы за памятником Муллануру Вахитову.