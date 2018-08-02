«Никто, кроме нас»: десантники отмечают День ВДВ

Празднование Дня Воздушно-десантных войск России началось сегодня в парке имени Горького в Казани. Также в программе праздника: марш на улице Баумана, шествие и возложение цветов к могиле афганца-десантника на Арском кладбище и возложение цветов к Вечному огню в парке Победы. После марша по Баумана десантники возложат цветы на аллее Славы за памятником Муллануру Вахитову.
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