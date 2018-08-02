«Никто, кроме нас»: десантники отмечают День ВДВ

13:37, 02.08.2018 32 6
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Празднование Дня Воздушно-десантных войск России началось сегодня в парке имени Горького в Казани. Также в программе праздника: марш на улице Баумана, шествие и возложение цветов к могиле афганца-десантника на Арском кладбище и возложение цветов к Вечному огню в парке Победы. После марша по Баумана десантники возложат цветы на аллее Славы за памятником Муллануру Вахитову.

комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 02 авг
    С праздником!
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  • Анонимно 02 авг
    Главное чтобы не устроили разнос в городе и вели себя прилично
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    Анонимно 02 авг
    Я вообще не выхожу на улицу в этот день
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  • Анонимно 02 авг
    К сожалению, среди них есть и лжецы которые никогда не служили
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  • Анонимно 02 авг
    Десантники дискредитируют себя детским поведением.
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  • Анонимно 14:37
    Чем они лучше других,в соседней части десантники служили,чем запомнились так это вечными драками с южными ребятами из стройбата.И это при СССР, уже тогда вседозволенность и великорасизм процветал.
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