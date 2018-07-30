Три поля и велотрек: в «Солнечном городе» будут растить спортсменов-универсалов

17:37, 30.07.2018 25
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня казанских журналистов пригласили оценить спортплощадку в микрорайоне «Солнечный город», построенную по президентской программе. Универсальная спортивная площадка находится на территории лицея №35, однако пользоваться ей во внеурочное время смогут все желающие. Площадка включает в себя футбольное, волейбольное, баскетбольное поля с возможностью заливки катка на зимний период, и зону с тренажерами.

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