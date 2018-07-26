«День с «Рубином»: новички на поле и «дубль» на трибунах

21:00, 26.07.2018 28
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня на стадионе «Казань Арена» прошел праздник для болельщиков – «День с «Рубином». На площадке перед медиафасадом открылся фан-парк, на поле арены прошла презентация новичков, а затем все желающие могли понаблюдать за тренировкой «Рубина».

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