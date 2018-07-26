Back in the USSR: в Казани стартовал этап Trans-Siberian Extreme

17:00, 26.07.2018 27
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня от Спасской башни Казанского кремля начался этап велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme. Гонка проводится ежегодно с 2013 года, и с 2015-го маршрут проходит через Казань. Велопробег состоит из 15 этапов и является самым протяженным в мире. Каждый из этапов составляет от 260 до 1372 километров. По словам организаторов, цель Trans-Siberian Extreme - познакомить иностранных спортсменов с Россией.

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