Back in the USSR: в Казани стартовал этап Trans-Siberian Extreme

Сегодня от Спасской башни Казанского кремля начался этап велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme. Гонка проводится ежегодно с 2013 года, и с 2015-го маршрут проходит через Казань. Велопробег состоит из 15 этапов и является самым протяженным в мире. Каждый из этапов составляет от 260 до 1372 километров. По словам организаторов, цель Trans-Siberian Extreme - познакомить иностранных спортсменов с Россией.
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