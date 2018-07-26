«А ты доживешь до 60?» В «Крыльях Советов» прошел митинг против пенсионной реформы

20:00, 26.07.2018 15
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Сегодня в Казани состоялся митинг против повышения пенсионного возраста, организованный татарстанскими отделениями «Справедливой России» и «Коммунистов России». Акция прошла в парке «Крылья Советов».

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