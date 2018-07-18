Памяти Елизаветы Федоровны: премьера фильма «Осанна»

19:53, 18.07.2018 21
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казани прошла премьера фильма «Осанна» татарстанского режиссера Алексея Барыкина, посвященного жизни Елизаветы Федоровны Романовой, сестры последней русской императрицы. Премьера картины приурочена к столетию расстрела царской семьи в Екатеринбурге и убийства Елизаветы Федоровны в Алапаевске в 1918 году.

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