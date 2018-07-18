Тренажеры для будущих энергетиков: учебная подстанция, город будущего в миниатюре, солнечные панели и инновационные лампы всех калибров

Сегодня Казанский государственный энергетический университет отмечает юбилей – вузу исполняется 50 лет. Основные торжества, приуроченные к юбилею КГЭУ, пройдут 20 сентября, а сегодня университет пригласил в гости казанских журналистов, чтобы рассказать о своих достижениях и показать, как проходит учебный процесс. В пресс-туре побывал фотокорреспондент «Реального времени».