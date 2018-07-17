ЧМ-2018 в Казани: последние штрихи

18:29, 17.07.2018 14
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Несмотря на то, что чемпионат мира по футболу завершился два дня назад, в Казани еще идет его «информационная поддержка»: фотокорреспондент «Реального времени» сегодня увидел, как на Баумана завершается работа над граффити с изображением главного тренера французской команды Дидье Дешама. Композицию начали рисовать в день финального матча между сборными Франции и Хорватии.

Напомним, ранее в Казани решили сделать самым ярким звездам ЧМ-2018 приятное. Месси, Роналду, Неймар — двое первых красуются на стенах домов возле отеля «Рамада», а бразилец — напротив «Миража».

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