ЧМ-2018 в Казани: последние штрихи

Несмотря на то, что чемпионат мира по футболу завершился два дня назад, в Казани еще идет его «информационная поддержка»: фотокорреспондент «Реального времени» сегодня увидел, как на Баумана завершается работа над граффити с изображением главного тренера французской команды Дидье Дешама. Композицию начали рисовать в день финального матча между сборными Франции и Хорватии.

Напомним, ранее в Казани решили сделать самым ярким звездам ЧМ-2018 приятное. Месси, Роналду, Неймар — двое первых красуются на стенах домов возле отеля «Рамада», а бразилец — напротив «Миража».