«Широкая мобилизация» против пенсионной реформы: как татарстанские коммунисты к митингу готовились

13:29, 16.07.2018 27
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Один митинг против повышения пенсионного возраста татарстанские коммунисты уже провели – 1 июля им дали место в Дербышках — перед ДК Саид-Галеева. Митинг 28 июля — более ответственный с точки зрения партийной работы: он будет проходить в рамках Всероссийской акции протеста. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщили представители республиканского комитета КПРФ.

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