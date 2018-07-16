«Широкая мобилизация» против пенсионной реформы: как татарстанские коммунисты к митингу готовились

Один митинг против повышения пенсионного возраста татарстанские коммунисты уже провели – 1 июля им дали место в Дербышках — перед ДК Саид-Галеева. Митинг 28 июля — более ответственный с точки зрения партийной работы: он будет проходить в рамках Всероссийской акции протеста. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщили представители республиканского комитета КПРФ.