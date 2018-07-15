Маскарад на бегу: участники «Ночной Казани» облачились в необычные костюмы

Сегодня ночью на Кремлевской набережной прошел забег «Ночная Казань — 2018» беговой серии TIMERMAN. Участники могли преодолеть дистанции 5 и 10 километров, а новички — 1 км. Забег совместили с Ночным маскарадом: среди спортсменов, которые преодолели дистанцию в необычных костюмах, был разыгран приз зрительских симпатий.
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