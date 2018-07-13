«Мир без слез» — для нижнекамских малышей

Сегодня в Нижнекамске прошла акция «Мир без слез», в ходе которой Детской городской больнице с перинатальным центром был передан сертификат на 1 500 000 рублей для приобретения медицинского оборудования. Программа «Мир без слез» направлена на поддержку отечественного здравоохранения. Ее основная задача в том, чтобы каждый ребенок в нашей стране мог получить своевременную квалифицированную помощь по месту жительства. В этом году акции проходят в 21 городе России: помощь уже была оказана больницам Улан-Удэ, Рязани, Калуги, Иванова, Ростова-на-Дону, Костромы, Москвы, Грозного, Тамбова, Каменска-Уральского.



В детском празднике приняли участие персонажи легендарной телепередачи «Спокойной ночи, малыши!». Интерактивное представление, которое устроили фокусники вместе с заслуженной артисткой России Натальей Голубенцевой (и по совместительству «мамой» Степашки), заставили ребят хотя бы на время забыть о болезнях.