Олег Ивенко представляет: современный танец на #StagePlatforma в Кремле

22:00, 11.07.2018 35 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казанском кремле в рамках фестиваля Kazan open fest прошел концерт современного танца #StagePlatforma с участием труппы солистов Татарского театра оперы и балета им.М.Джалиля. Зрителям представили постановки хореографов XX-XXI веков под музыкальное сопровождение оркестра фонда развития исполнительского искусства РТ Sforzando. В гала-концерте выступили заслуженный артист РТ, лауреат международных конкурсов Олег Ивенко, дипломант международных конкурсов Алессандро Каггеджи, Александра Елагина, лауреат премии «Тантана» Антон Полодюк и многие другие.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:26
    Концерт был прекрасный. Спасибо,что дали возможность познакомиться с творчеством молодых талантов
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