Олег Ивенко представляет: современный танец на #StagePlatforma в Кремле

Сегодня в Казанском кремле в рамках фестиваля Kazan open fest прошел концерт современного танца #StagePlatforma с участием труппы солистов Татарского театра оперы и балета им.М.Джалиля. Зрителям представили постановки хореографов XX-XXI веков под музыкальное сопровождение оркестра фонда развития исполнительского искусства РТ Sforzando. В гала-концерте выступили заслуженный артист РТ, лауреат международных конкурсов Олег Ивенко, дипломант международных конкурсов Алессандро Каггеджи, Александра Елагина, лауреат премии «Тантана» Антон Полодюк и многие другие.
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