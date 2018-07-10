Московская Русь и Великая степь – соперники или партнеры? В Академии наук РТ представили новую книгу Булата Рахимзянова

18:25, 10.07.2018 17
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Академии наук РТ состоялась презентация книги историка, постоянного автора «Реального времени» Булата Рахимзянова «Московская Русь и татарские ханства в XV-XVI вв.». В книге рассматриваются политические отношения между татарскими государствами, образовавшимися после распада Золотой Орды, и Московским государством.

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