«Степные истории» от ученика Фирината Халикова: в Доме дружбы народов открылась выставка о Казахстане

19:17, 09.07.2018 26
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Доме дружбы народов Татарстана открылась выставка «Степные истории», рассказывающая о быте, культуре и традиции казахов. Выставка посвящена 20-летию столицы Казахстана — Астаны. В экспозиции представлена живопись и графика уроженца южного Казахстана Альберта Шинибаева — художника-стажера Творческой мастерской живописи Российской академии художеств в Казани под руководством члена-корреспондента Российской Академии художеств Фирината Халикова.

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