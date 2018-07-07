Еще одним фаворитом меньше: Бельгия в полуфинале, а Неймар едет домой

Сборная Бельгии по футболу победила команду Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года. Матч проходил в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершился со счетом 2:1 в пользу бельгийцев.Сборная Бельгии повела в счете после того, как на 13-й минуте полузащитник сборной Бразилии Фернандиньо забил мяч в собственные ворота. На 31-й минуте Кевин Де Брейне удвоил преимущество бельгийцев после передачи Ромелу Лукаку. Во втором тайме Ренато Аугусто (76-я минута) сократил отставание в счете и установил окончательный счет на табло.
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