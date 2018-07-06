Последний карнавал: бразильские барабаны не смогли помочь национальной сборной

23:56, 06.07.2018 36
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в матче четвертьфинала чемпионата мира—2018 по футболу встречались сборные Бразилии и Бельгии. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась победой европейской команды со счетом 2:1. За подготовкой болельщиков к матчу наблюдал фотокорреспондент «Реального времени».

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