Дом для «Апреля»: у казанского реабилитационного центра для детей и подростков — новоселье

13:07, 05.07.2018 34
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казани открылось новое здание реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Апрель». Центр расположился в здании бывшей казанской поликлиники №21, расположенном на ул. Рихарда Зорге. Ранее у «Апреля» не было собственного здания, специалисты проводили реабилитацию детей в маленьком помещении.

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