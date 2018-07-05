Футбольный вернисаж и спонтанный фестиваль болельщиков: как в казанской граффити-галерее появился Неймар

Вслед за портретами Роналду и Месси в столице Татарстана появилось изображение бразильского футболиста Неймара. Его нарисовали на стене дома по адресу улица Лево-Булачная, 14а. Это средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов. Ее фасад для портрета Неймара выбрали с учетом того, что футболисту будет его видно из окна гостиницы «Мираж», где остановится бразильская сборная.