Футбольный вернисаж и спонтанный фестиваль болельщиков: как в казанской граффити-галерее появился Неймар

12:44, 05.07.2018 Сюжет: ЧМ по футболу 2018 в России 24
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Вслед за портретами Роналду и Месси в столице Татарстана появилось изображение бразильского футболиста Неймара. Его нарисовали на стене дома по адресу улица Лево-Булачная, 14а. Это средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов. Ее фасад для портрета Неймара выбрали с учетом того, что футболисту будет его видно из окна гостиницы «Мираж», где остановится бразильская сборная.

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