«Белая сирень-2018»: Глинка, Мендельсон и дирижер Кристийна Поска

23:22, 30.06.2018 28
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня Государственный симфонический оркестр РТ под соло на пианино Екатерины Мечетиной и Филиппа Копачевского исполнил для зрителей увертюру к опере «Руслан и Людмила» М.Глинки, концерт для двух фортепиано с оркестром ля-бемоль мажор Ф.Мендельсона, симфоническую сюиту «Шехеразада», ор.35 Н.Римского-Корсакова. Впервые в Казани руководила оркестром дирижер из Эстонии Кристийна Поска.

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