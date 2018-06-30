«Белая сирень-2018»: Глинка, Мендельсон и дирижер Кристийна Поска

Сегодня Государственный симфонический оркестр РТ под соло на пианино Екатерины Мечетиной и Филиппа Копачевского исполнил для зрителей увертюру к опере «Руслан и Людмила» М.Глинки, концерт для двух фортепиано с оркестром ля-бемоль мажор Ф.Мендельсона, симфоническую сюиту «Шехеразада», ор.35 Н.Римского-Корсакова. Впервые в Казани руководила оркестром дирижер из Эстонии Кристийна Поска.