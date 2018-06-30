Месси опять не забил в Казани: «альбиселесте» отправили домой

Сборная Франции обыграла команду Аргентины в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Игра в Казани закончилась со счетом 4:3. У французов отличились защитники Бенжамен Павар (57), форвард Антуан Гризман (13) и дважды нападающий Килиан Мбаппе (64; 68). Аргентина ответила голами полузащитника Анхеля Ди Марии (41), защитника Габриэля Меркадо (48) и форварда Серхио Агуэро (90).
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