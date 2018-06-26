Этнические барабаны, гусли, дудук и вокал: «Музыка веры» в Казанском кремле

23:29, 26.06.2018 34
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня на Пушечном дворе Казанского кремля состоялся гала-концерт VII фестиваля духовной музыки «Музыка веры» («Иман моны»). Государственный камерный хор РТ, камерный оркестр «Новая музыка», школа этнических барабанов EthnoArt, Радик Салимов, Алина Шарипжанова, Ильгиз Шайхразиев, Александра Бозиянц, Анна Благова исполнили музыку разных религий и песни народов мира в оригинальных аранжировках.

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