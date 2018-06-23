В честь ЧМ: в Казани испекли 26-килограммовый перемяч

17:27, 23.06.2018 Сюжет: ЧМ по футболу 2018 в России 32 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Казанские кулинары поставили свой рекорд в рамках мероприятий чемпионата мира по футболу, приготовив традиционный татарский пирог с мясом - перемяч, - диаметром 118 сантиметров, а его вес — более 26 килограммов. На приготовление ушло 10 кг говядины, 4 кг лука, 16 кг теста и 250 л растительного масла. Обжаренный во фритюре перемяч взвесили, разрезали и раздали всем желающим.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 23 июня
    Думаю всек же вкус не тот. Не с душой сделано
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